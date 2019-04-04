Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-04T16:14:36+03:00

В 2018 году в кабинках писали диктант победители Всероссийской акции прошлых лет. Фото: архив КРК "Мегаполис".

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13 апреля челябинцы вместе со всей страной напишут Тотальный диктант-2019. Запись уже открыта, известны и площадки проведения модной акции: книжный магазин, библиотеки, университетские аудитории — привычные локации для «умственных упражнений».

Пожалуй, самая необычная площадка — колесо обозрения КРК «Мегаполис». Развлекательный центр второй год участвует во Всероссийской акции. Для участников «Тотального диктанта» отводится большинство кабинок. Кто напишет диктант в небе? Это решают организаторы акции. Например, в 2018 году право на «воздушную контрольную» получили победители диктантов прошлых лет.

Диктовать текст будут подготовленные диктаторы, их 13 человек, по числу кабинок. Но как писать на колесе, где нет столов? Оказывается, участникам выдадут канцелярские картонные планшеты-подложки или толстые глянцевые журналы.

Полный круг колеса — это 12 минут. Организаторы говорят, что на написание диктанта требуется от четырех до семи оборотов.

Участие в акции на Колесе обозрения бесплатное.

Вверх, в облака! Фото: Архив КРК "Мегаполис".

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ИСТОЧНИК KP.RU