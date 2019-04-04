2019-04-04T16:14:36+03:00
Общество

Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе

Под Всероссийскую акцию отведут 13 кабинок Колеса обозрения в центре города
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В 2018 году в кабинках писали диктант победители Всероссийской акции прошлых лет. Фото: архив КРК "Мегаполис".В 2018 году в кабинках писали диктант победители Всероссийской акции прошлых лет. Фото: архив КРК "Мегаполис".
Изменить размер текста:

13 апреля челябинцы вместе со всей страной напишут Тотальный диктант-2019. Запись уже открыта, известны и площадки проведения модной акции: книжный магазин, библиотеки, университетские аудитории — привычные локации для «умственных упражнений».

Пожалуй, самая необычная площадка — колесо обозрения КРК «Мегаполис». Развлекательный центр второй год участвует во Всероссийской акции. Для участников «Тотального диктанта» отводится большинство кабинок. Кто напишет диктант в небе? Это решают организаторы акции. Например, в 2018 году право на «воздушную контрольную» получили победители диктантов прошлых лет.

Диктовать текст будут подготовленные диктаторы, их 13 человек, по числу кабинок. Но как писать на колесе, где нет столов? Оказывается, участникам выдадут канцелярские картонные планшеты-подложки или толстые глянцевые журналы.

Полный круг колеса — это 12 минут. Организаторы говорят, что на написание диктанта требуется от четырех до семи оборотов.

Участие в акции на Колесе обозрения бесплатное.

Вверх, в облака! Фото: Архив КРК "Мегаполис".

Вверх, в облака! Фото: Архив КРК "Мегаполис".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске прошла акция «Мир без слез»
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей
В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски
Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»
Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы
Врио губернатора Челябинской области рассказал, есть ли у него бизнес
Алексей Текслер пока не собирается покупать квартиру в Челябинске
Семья Текслера встретила волка в парке в центре Челябинска
Алексей Текслер высказался о строительстве метро в Челябинске
Алексей Текслер: «90% транспорта Челябинска — это маршрутки»
Врио губернатора опроверг слухи, что саммиты ШОС и БРИКС уйдут в Сочи
Алексей Текслер объяснил, какой город ему ближе — Норильск или Челябинск
Житель Челябинска обчистил компьютеры геймеров со всей России
Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска
Иван Сеничев покидает пост директора ХК «Трактор»
Текслер объяснил крутые развороты во время своих поездок по Челябинской области
Алексей Текслер высказался о контракте с «Южуралмостом» на ремонт дорог
Между деньгами и постоянством жители Челябинска выбрали стабильное будущее
Растает ли выпавший в Челябинске снег к выходным
В Челябинской области маршрутчик бесплатно довез ребенка, у которого украли деньги в школе
Епархия предупреждает о вероятных терактах на территории Челябинской области
Платить членские взносы за сад теперь можно на почтах Челябинской области
Оформить в собственность гараж и землю под ним станет проще на Южном Урале
В Зауралье сбежал кусачий енот
Жительница Челябинской области написала жалобу в Министерство погоды