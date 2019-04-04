Незаконную стоянку снесли в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-04T16:22:04+03:00

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В четверг, 4 апреля, на проспекте Победы снесли парковку, которая работала незаконно, сообщает пресс-служба мэрии.

Организуя свой бизнес, предприниматель срубил березы, уничтожил газон и полностью перегородил проход к остановке. Теперь ему придется вернуть обезображенному участку первоначальный вид. По подсчетам чиновником, бизнес нанес ущерб городу в размере 2,3 млн. рублей. Примерно в такую же сумму предпринимателю обойдется реконструкция городской территории.

— Мы демонтируем этот объект, чтобы у владельца бизнеса не возникло соблазна создать здесь стоянку снова. Дальше будем добиваться, чтобы предприниматель вернул в первоначальный вид территории, а также возместил ущерб, нанесенный городу, — заявил депутат гордумы Александр Галкин. заявил депутат Городской думы Александр Галкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU