В стоматологии №1 отремонтируют хирургическое отделение

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-04T16:37:30+03:00

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В челябинской стоматологии №1 уже в ближайшее время начнется ремонт хирургии, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт операционного блока повысит качество медицинской помощи. Работы будут вестись поэтапно, прием пациентов не остановят. Дальше в стоматологии собираются будут поэтапно приводиться в порядок остальные кабинеты и помещения поликлиники.

— После смены главного врача стоматологии поликлинике за три месяца года 2019 года удалось заработать на три миллиона рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В поликлинике оптимизирована и усилена работа контрактной службы, расширен перечень поставщиков, закупаются более современные материалы. Все это привело к оптимизации затрат, — говорят в мэрии.

Новый руководитель Евгений Альтман намерен провести полный ребрендинг клиники. По его словам, в штат стоматологии уже принят эксперт по контролю качества, который проводит проверку всех этапов лечения. Все жалобы разбираются с участием пациентов.

Первая стоматология обслуживает порядка 125 тысяч челябинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU