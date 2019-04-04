Какие страны подкармливают Челябинск овощами и фруктами

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-04T18:46:13+03:00

Что тут приехало из-за границы? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре

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Более 900 тонн продуктов прислали в наш регион только в марте фермеры из других стран, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Продукты ехали и летели к нам к нам из Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Афганистана, Бельгии, Вьетнама, Германии, Индии, Китая, Нидерландов и Чехии.

На территорию области ввезены:

— 26 тонн свежих фруктов, в том числе яблоки, груши, помело и хурма;

— 268 тонн свежих овощей, в том числе капуста, перец и кабачки;

— 162,5 тонны сухофруктов;

— 179,5 тонны орехов;

— 25 тонн семенного материала.

Согласитесь, без этих поставок наша жизнь была бы не такой сытной и вкусной.

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ИСТОЧНИК KP.RU