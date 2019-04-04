Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске
71-летний житель Челябинска, убивший родственницу, сбежал из-под домашнего ареста и убил снова. На этот раз его жертвой стала 41-летняя соседка, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
— По предварительной информации, у мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана судом в связи с наличием хронических заболеваний и возраста, — уточняют подробности в ведомтсве.
Следственные органы начали проверка в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за лицами, находящимися под домашним арестом.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU