Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-04T18:57:29+03:00

Из-за болезни убийцу отпустили под домашний арест, а он снова пошел на дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

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71-летний житель Челябинска, убивший родственницу, сбежал из-под домашнего ареста и убил снова. На этот раз его жертвой стала 41-летняя соседка, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— По предварительной информации, у мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана судом в связи с наличием хронических заболеваний и возраста, — уточняют подробности в ведомтсве.

Следственные органы начали проверка в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за лицами, находящимися под домашним арестом.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU