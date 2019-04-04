Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска
О своей болезни 31-летняя Мария из Челябинска узнала случайно, когда вместе с подругой пошла «за компанию» на бесплатный скрининг «Живи без страха» в женскую консультацию. Оказалось, у женщины уже 3-я стадия онкологии.
Лечить пациентов с запущенной формой болезни медикам нелегко, но усилия оправдались. После двух курсов химеотерапии и курса лучевой терапии болезнь отступила. Сейчас у спасенной пациентки ремиссия, но она наблюдается у врачей.
Акция «Живи без страха» проводилась на Южном Урале по инициативе Областного центра онкологии и ядерной медицины. Скрининг прошли больше тысячи человек. У 20 нашли рак. Чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии, медики советуют дамам хотя бы раз в год посещать смотровой кабинет.
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ИСТОЧНИК KP.RU