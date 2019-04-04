Два вертолета «припишут» к больницам Челябинска и Магнитогорска

СЕГОДНЯ 19:59 2019-04-04T19:59:53+03:00

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Минздрав Челябинской области собирается уже в этом году возродить санитарную авиацию. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Сергей Приколотин.

Область купить два вертолета, которые будут дежурить на своих базах — в Челябинске и в Магнитогорске. А на территории районных больниц оборудуют вертолетные площадки. В этом году на развитие санитарной авиации потратят 91 млн рублей из бюджета области и бюджета страны.

В минздраве подсчитали, что уже в этом году вертолеты смогут перевезти на лечение около 500 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU