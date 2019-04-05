Черного шпица, за которого в Челябинске обещали 100 тыс. рублей, увезла незнакомка

СЕГОДНЯ 04:49 2019-04-05T04:49:39+03:00

Но он нашелся через две недели в 40 км от дома

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На днях в соцсетях распространили объявление: жительница Челябинска обещала 100 тыс. руб. тому, кто найдет ее собачку. Напомним, черный шпиц по кличке Ричи пропал в Тарасовке 18 марта. Хозяева обыскали весь коттеджный поселок. Такой малыш не смог бы убежать далеко. Если бы ему не помогли.

Хозяйке стали поступать странные звонки. Например, звонил мужчина с неопределяющегося номера телефона и уверял, что нашел Ричи. Просил 8 тыс. руб. Договорились о встрече, но он не приехал.

Потом позвонила девушка и сказала, что собачку нашла ее мама и увезла к себе в деревню в Еткульском районе. Это более 40 км от Челябинска.

А дело было так. Ричи гулял с еще одним шпицем. Хозяева постоянно выпускают их вместе, и те сами возвращаются домой.

— Мимо проезжала женщина, которая, по ее словам, решила, что Ричи потерялся, и забрала его себе. При этом подавать объявление о своей «находке» она не стала. Думаю, люди просто хотели оставить песика себе. А потом, может, увидели объявление и испугались, решили вернуть.

Мы возместили этой женщине траты на уход за Ричи в те две недели, что он жил у нее. Говорит, что не могла его накормить, от всего отказывался. Конечно, ведь наши собачки привыкли к свежему мясу. У нас тут есть охотники живут. Поэтому Ричи каждый день лакомится косулей. Сейчас Ричи с нами, все в порядке, — рассказала журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» его хозяйка Валерия Летанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU