2019-04-05T05:32:19+03:00
Общество

Стоянка в Курчатовском районе «съедает» березовую рощу

Автолюбители мусорят, а ручейки машинного масла уничтожают природу
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Та самая парковка.Та самая парковка.
Изменить размер текста:

В Челябинске началась борьба с незаконными парковками. К нам в редакцию пришло от жителя Курчатовского района, который долгое время пытается закрыть стоянку в своем дворе по ул. Звенигородская, 44. Вот, что он пишет:

— Во время заселения дома на этом месте был шикарный газон с молодыми деревцами и березовая роща. Но деревья выдрали, газон засыпали, вбили ржавые трубы и натянули сетку. Автостоянка находится между трех жилых домов и двух детских площадок не дальше 5-7 метров от любого из них.

В рощу со стоянки бросают пивные банки и емкости от «незамерзайки». С талыми водами туда же стекают ручейки машинного масла, крайние березы уже гибнут. УК Жилсервис этого не замечает. По периметру автостоянка заросла сорняками — это рассадник клещей во дворе жилых домов. По забору стоянки проходил электропровод, теперь его закопали в землю. На карте Гугл видно как автостоянка поглощает двор и в будущем сожрет и рощу, а в ней 120 берез. Хотя в 200 метров от этой автостоянки есть пустырь где можно разместить авто.

Сейчас на месте стоянки были бы семиметровые березы. Я обращался на сайт «Сердитый Гражданин» получил кучу ответов. Управляющая компания сменила название теперь это не Жилсервис, а ООО «Форт», но как говорят от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

КСТАТИ

Врио губернатора Челябинской области собирает жалоб и пожелания челябинцев (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Черного шпица, за которого в Челябинске обещали 100 тыс. рублей, увезла незнакомка
Влюбленные из Миасса, которым южноуральцы собрали деньги, не могут быть вместе
Два вертолета «припишут» к больницам Челябинска и Магнитогорска
Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска
Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске
Какие страны подкармливают Челябинск овощами и фруктами
В челябинской спортшколе пройдет ремонт
В стоматологии №1 отремонтируют хирургическое отделение
Незаконную стоянку снесли в Челябинске
Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе
В Челябинске прошла акция «Мир без слез»
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей
В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски
Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»
Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы