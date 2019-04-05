Стоянка в Курчатовском районе «съедает» березовую рощу

СЕГОДНЯ 05:32 2019-04-05T05:32:19+03:00

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В Челябинске началась борьба с незаконными парковками. К нам в редакцию пришло от жителя Курчатовского района, который долгое время пытается закрыть стоянку в своем дворе по ул. Звенигородская, 44. Вот, что он пишет:

— Во время заселения дома на этом месте был шикарный газон с молодыми деревцами и березовая роща. Но деревья выдрали, газон засыпали, вбили ржавые трубы и натянули сетку. Автостоянка находится между трех жилых домов и двух детских площадок не дальше 5-7 метров от любого из них.

В рощу со стоянки бросают пивные банки и емкости от «незамерзайки». С талыми водами туда же стекают ручейки машинного масла, крайние березы уже гибнут. УК Жилсервис этого не замечает. По периметру автостоянка заросла сорняками — это рассадник клещей во дворе жилых домов. По забору стоянки проходил электропровод, теперь его закопали в землю. На карте Гугл видно как автостоянка поглощает двор и в будущем сожрет и рощу, а в ней 120 берез. Хотя в 200 метров от этой автостоянки есть пустырь где можно разместить авто.

Сейчас на месте стоянки были бы семиметровые березы. Я обращался на сайт «Сердитый Гражданин» получил кучу ответов. Управляющая компания сменила название теперь это не Жилсервис, а ООО «Форт», но как говорят от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU