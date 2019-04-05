Врио губернатора Текслер стал новым президентом «Трактора»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-05T08:38:20+03:00

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Новым президентом хоккейного клуба «Трактор» стал Алексей Текслер. Об этом стало известно 5 апреля во время собрания членов общественной организации, коей официально является команда. Должность президент больше имиджевая, нежели обязывает заниматься реальными делами клуба. Демонстрирует, что главный пост в любимой команде челябинцев занимает первый человек в области.

Впрочем после громкой истории, когда общественники возмутились «раздутым» бюджетом команды, все может измениться. Президентами клуба в свое время были экс-губернаторы Михали Юревич и Борис Дубровский. Последний до сих пор значится на сайте клуба в этой должности. На это обратили внимание журналисты «КП — Челябинск».

Накануне во время пресс-конференции 4 апреля Алексей Текслер сообщил об уходе директора «Трактора» Ивана Сеничева. Руководить клубом теперь будет депутат и бизнесмен Борис Видгоф.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701226" frameborder="0"></iframe> Ивана Сеничева уволили из «Трактора».Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU