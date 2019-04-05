В Челябинске суд вынесет приговор автоаферистам

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-05T08:52:15+03:00

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Полтора года назад, в октябре, на Троицком тракте случилась дорожная авария. В ДТП попал мотоцикл. Он уже «был бит» раньше

Участниками происшествия стали несколько человек, среди них — 37-летняя женщина-водитель и 23-летний автовладелец. Страховая компания по результатам определения стоимости затрат на восстановление мотоцикла владельцу выплатила 125 тыс руб.

Однако, следователей не удовлетворили объяснения участников аварии обстоятельств случившегося. Заподозрив неладное, они раскрыли схему предварительного сговора. Так фигурантами уголовного дела оказались дама и молодой человек, а так же еще несколько человек, уголовное дело которых выделено в отдельное производство.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение в отношении челябинцев утверждено. Их подозревают в хищении денежных средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. Ущерб страховой компании возмещен.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU