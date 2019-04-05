2019-04-05T08:52:15+03:00
Общество

В Челябинске суд вынесет приговор автоаферистам

Хитрецы решили заработать на страховке за фиктивное ДТП
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Аферистов поймали на фиктивном ДТП.Аферистов поймали на фиктивном ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Полтора года назад, в октябре, на Троицком тракте случилась дорожная авария. В ДТП попал мотоцикл. Он уже «был бит» раньше

Участниками происшествия стали несколько человек, среди них — 37-летняя женщина-водитель и 23-летний автовладелец. Страховая компания по результатам определения стоимости затрат на восстановление мотоцикла владельцу выплатила 125 тыс руб.

Однако, следователей не удовлетворили объяснения участников аварии обстоятельств случившегося. Заподозрив неладное, они раскрыли схему предварительного сговора. Так фигурантами уголовного дела оказались дама и молодой человек, а так же еще несколько человек, уголовное дело которых выделено в отдельное производство.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение в отношении челябинцев утверждено. Их подозревают в хищении денежных средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. Ущерб страховой компании возмещен.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира
Магнитогорский журналист впал в кому после избиения неизвестным
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Врио губернатора Текслер стал новым президентом «Трактора»
В Миассе власти победили огромную лужу
Стоянка в Курчатовском районе «съедает» березовую рощу
Черного шпица, за которого в Челябинске обещали 100 тыс. рублей, увезла незнакомка
Влюбленные из Миасса, которым южноуральцы собрали деньги, не могут быть вместе
Два вертолета «припишут» к больницам Челябинска и Магнитогорска
Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска
Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске
Какие страны подкармливают Челябинск овощами и фруктами
В челябинской спортшколе пройдет ремонт
В стоматологии №1 отремонтируют хирургическое отделение
Незаконную стоянку снесли в Челябинске
Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе
В Челябинске прошла акция «Мир без слез»
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей
В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски
Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»
Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы