2019-04-05T09:28:40+03:00
Происшествия

В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира

Пассажир мешал работать экипажу
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
--Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 4 апреля, на борту самолета райса «ЧелябинскМосква» случилось ЧП. Среди пассажиров оказался пьяный мужчина. Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, в поступившем вызове сообщалось, что на борт требуется наряд полиции.

— В салоне стражи порядка увидели мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид и своим поведением мешал работе экипажа, — сообщили в полиции. Кстати, командир воздушного судна отказал пассажиру в перелете.

Дебошира доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту. Пьяный оказался петербуржцем. Против 58-летнего несостоявшегося пассажира возбуждено административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магнитогорский журналист впал в кому после избиения неизвестным
В Челябинске суд вынесет приговор автоаферистам
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Врио губернатора Текслер стал новым президентом «Трактора»
В Миассе власти победили огромную лужу
Стоянка в Курчатовском районе «съедает» березовую рощу
Черного шпица, за которого в Челябинске обещали 100 тыс. рублей, увезла незнакомка
Влюбленные из Миасса, которым южноуральцы собрали деньги, не могут быть вместе
Два вертолета «припишут» к больницам Челябинска и Магнитогорска
Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска
Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске
Какие страны подкармливают Челябинск овощами и фруктами
В челябинской спортшколе пройдет ремонт
В стоматологии №1 отремонтируют хирургическое отделение
Незаконную стоянку снесли в Челябинске
Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе
В Челябинске прошла акция «Мир без слез»
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей
В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски
Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»
Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы