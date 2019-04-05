В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-05T09:28:40+03:00

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В четверг, 4 апреля, на борту самолета райса «Челябинск — Москва» случилось ЧП. Среди пассажиров оказался пьяный мужчина. Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, в поступившем вызове сообщалось, что на борт требуется наряд полиции.

— В салоне стражи порядка увидели мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид и своим поведением мешал работе экипажа, — сообщили в полиции. Кстати, командир воздушного судна отказал пассажиру в перелете.

Дебошира доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту. Пьяный оказался петербуржцем. Против 58-летнего несостоявшегося пассажира возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU