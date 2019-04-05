В Челябинске пока не подписан контракт по ремонту дорог на основных улицах

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-05T10:29:44+03:00

Загвоздка — в материалах, которые планируют использовать в работах

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Контракт на ремонтные работы основных магистралей в нынешнем году по программе «Безопасные и качественные дороги» выиграла компания «ЯКК». На крупный заказ претендовал еще и «Южуралмост», однако конкурент предложил более низкую стоимость работ — 687 млн руб против 827,7 млн руб.

Фирма «ЯКК» и дороги ремонтирует, и дома строит, и фрукты консервирует. В Ленинском районе три года назад «ЯКК» ремонтировал тротуары и внутриквартальные проезды, но местная администрация ими осталась недовольна — большая часть работ осталась только на бумаге.

Однако нынче жалоба подана не на выигрывавшего крупный контракт. Победитель сам обратился в УФАС с жалобой. В ней говорится о разногласиях по материалам, которые заказчик — Управление дорожного хозяйства — указал в контракте. УФАС рассмотрит жалобу 8 апреля.

Какие дороги должны отремонтировать в Челябинске?

Ул. Доватора от ул. Воровского до ул. С. Разина;

Ул. Худякова от ул. Воровского до Ун. Набережной;

Ул. Чичерина от ул. С. Юлаева до Ун. Набережной;

Ул. Коммуны от 2-го Институтского переулка до ул. III Интернационала;

Ул. С. Кривой от Лесопарковой до Воровского;

Ул. Курчатова от ул. Энгельса до ул. Воровского;

Ул. Дзержинского от ул. Отечественной до ул. Гагарина;

Ул. Свободы от пр. Победы до перекрестка с ул. Российской;

Кроме того, этим летом планируется строительство моста по Троицкому тракту. Планируется так же расширить дорогу по ул. Дарвина.

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ИСТОЧНИК KP.RU