В Челябинске пока не подписан контракт по ремонту дорог на основных улицах
Контракт на ремонтные работы основных магистралей в нынешнем году по программе «Безопасные и качественные дороги» выиграла компания «ЯКК». На крупный заказ претендовал еще и «Южуралмост», однако конкурент предложил более низкую стоимость работ — 687 млн руб против 827,7 млн руб.
Фирма «ЯКК» и дороги ремонтирует, и дома строит, и фрукты консервирует. В Ленинском районе три года назад «ЯКК» ремонтировал тротуары и внутриквартальные проезды, но местная администрация ими осталась недовольна — большая часть работ осталась только на бумаге.
Однако нынче жалоба подана не на выигрывавшего крупный контракт. Победитель сам обратился в УФАС с жалобой. В ней говорится о разногласиях по материалам, которые заказчик — Управление дорожного хозяйства — указал в контракте. УФАС рассмотрит жалобу 8 апреля.
Какие дороги должны отремонтировать в Челябинске?
Ул. Доватора от ул. Воровского до ул. С. Разина;
Ул. Худякова от ул. Воровского до Ун. Набережной;
Ул. Чичерина от ул. С. Юлаева до Ун. Набережной;
Ул. Коммуны от 2-го Институтского переулка до ул. III Интернационала;
Ул. С. Кривой от Лесопарковой до Воровского;
Ул. Курчатова от ул. Энгельса до ул. Воровского;
Ул. Дзержинского от ул. Отечественной до ул. Гагарина;
Ул. Свободы от пр. Победы до перекрестка с ул. Российской;
Кроме того, этим летом планируется строительство моста по Троицкому тракту. Планируется так же расширить дорогу по ул. Дарвина.
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ИСТОЧНИК KP.RU