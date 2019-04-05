2019-04-05T12:52:14+03:00
Общество

Челябинск засияет бриллиантовым светом

На Кировском мосту монтируют первый участок схемы интеллектуального света
Ольга АНТОНОВА
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Новые светильники протеститруют на следующей неделе. Фото: mininform74.ruНовые светильники протеститруют на следующей неделе. Фото: mininform74.ru
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Когда над архитектурной концепцией преображения исторического центра Челябинска работали московские архитекторы и дизайнеры, одним из недостатков города эксперты указали тусклое уличное освещение. Фонари и вправду маломощные: в темное время суток что в центре, что во дворах хоть глаз выколи.

Сейчас на Кировском мосту смонтировали первый тестовый участок системы интеллектуального освещения протяженностью 250 м. Заменено 32 устаревших фонаря на светодиодные

Инвестор проекта — компания «Ростелеком».

— Новая система — это равномерное и ясное освещение, даже в сумерки, обеспечит максимальную видимость. Новые лампы украсят город — светодиоды в оптической оправе выглядят современно, напоминая сияющие бриллианты, — рассказал заместитель директора Челябинского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Татаринцев.

«Умная» система освещения экономная: затраты на электроэнергию сокращаются на 70%. Срок службы лампы — 20 лет.

— Кировский мост — первый шаг. В городе около 55 тыс светильников, которые нужно менять. Все зависит от желания городских властей: должен быть объявлен конкурс, он определит исполнителя заказа, — рассказал пресс-секретарь Челябинского филиала «Ростелеком» Станислав Артишевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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