2019-04-05T13:27:31+03:00
Общество

В Челябинской области изменят закон о выборах губернатора

Врио губернатора Алексей Текслер намерен баллотироваться как самовыдвиженец
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер идет на выборы губернатора самовыдвиженцем. Потому в регионе меняют закон. Фото: gybernator74.ruАлексей Текслер идет на выборы губернатора самовыдвиженцем. Потому в регионе меняют закон. Фото: gybernator74.ru
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На первой пресс-конференции в должности временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на сентябрьских выборах намерен баллотироваться на пост главы региона как самовыдвиженец:

— Я беспартийный, поэтому я считаю, что мне нужно идти самовыдвиженцем. Но я считаю, что нужно консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Для меня история самовыдвижения приоритетна, поэтому я пойду самовыдвиженцем.

В ближайшую сессию депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в трех чтениях примут законопроект, вносящий изменения в Закон о выборах губернатора. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЗСО, баллотироваться на пост главы региона смогут и канидидаты-самовыдвиженцы.

На первой встрече с Алексеем Текслером в должности врио председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш познакомил его с законопроектом, требующим корректировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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