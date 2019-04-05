В Челябинской области изменят закон о выборах губернатора
На первой пресс-конференции в должности временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на сентябрьских выборах намерен баллотироваться на пост главы региона как самовыдвиженец:
— Я беспартийный, поэтому я считаю, что мне нужно идти самовыдвиженцем. Но я считаю, что нужно консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Для меня история самовыдвижения приоритетна, поэтому я пойду самовыдвиженцем.
В ближайшую сессию депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в трех чтениях примут законопроект, вносящий изменения в Закон о выборах губернатора. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЗСО, баллотироваться на пост главы региона смогут и канидидаты-самовыдвиженцы.
На первой встрече с Алексеем Текслером в должности врио председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш познакомил его с законопроектом, требующим корректировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU