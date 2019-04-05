Объявлено имя лучшего учителя года в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-05T14:28:20+03:00

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Математик Елена Игнашова из Сатки стала учителем года — 2019 в Челябинской области. Приз зрительских симпатий (по итогам работы общественного жюри) получил учитель математики из Миасса Ильяс Габайдуллин, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Победитель конкурса получила премию в размере 194 тыс. рублей. Помимо этого, миллион рублей будет перечислен в школу № 5 Саткинского района, где работает учитель года. Учебное заведение сможет потратить эти деньги на покупку учебного и лабораторного оборудования, на ремонт помещений и на выплату денежного вознаграждения сотрудникам школы.

Конкурс стартовал 30 марта. Испытания длились несколько дней. Это мастер-класс, разговор с учащимися, учебное занятие и его самоанализ, представление педагогического опыта, а также круглый стол, где обсуждалась политика образования. Участники конкурса рассуждали на тему, как повысить мотивацию школьников, чем удивить детей на уроках и как использовать социальные сети в образовательной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU