В Челябинске нашлась 12-летняя девочка из Свердловской области, отправившаяся с котом в путешествие автостопом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-05T14:51:43+03:00

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Школьница из села Барабановское, что под Каменск-Уральском, подняла на уши всю семью и местную полицию. Пока родителей не было дома, собрала рюкзак и направилась в гости к родственникам в Челябинск. В качестве попутчика взяла кота.

На четырех попутках «путешественники» добрались до южноуральской столицы. В Челябинске девочка позвонила родственникам и рассказала о внезапном визите. Близкие тут же встретили девочку, позвонили родителям. Те все это время не находили себе места, подключили к поискам полицейских.

— Сейчас школьница дома. Ее поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники также отметили, что семья девочки благополучная и в поле зрение полиции не попадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU