В Челябинске нашлась 12-летняя девочка из Свердловской области, отправившаяся с котом в путешествие автостопом
Школьница из села Барабановское, что под Каменск-Уральском, подняла на уши всю семью и местную полицию. Пока родителей не было дома, собрала рюкзак и направилась в гости к родственникам в Челябинск. В качестве попутчика взяла кота.
На четырех попутках «путешественники» добрались до южноуральской столицы. В Челябинске девочка позвонила родственникам и рассказала о внезапном визите. Близкие тут же встретили девочку, позвонили родителям. Те все это время не находили себе места, подключили к поискам полицейских.
— Сейчас школьница дома. Ее поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Сотрудники также отметили, что семья девочки благополучная и в поле зрение полиции не попадала.
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ИСТОЧНИК KP.RU