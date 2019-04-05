2019-04-05T14:51:43+03:00
Происшествия

В Челябинске нашлась 12-летняя девочка из Свердловской области, отправившаяся с котом в путешествие автостопом

Ребенка искали родители и полиция
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Беглянку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.Беглянку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Школьница из села Барабановское, что под Каменск-Уральском, подняла на уши всю семью и местную полицию. Пока родителей не было дома, собрала рюкзак и направилась в гости к родственникам в Челябинск. В качестве попутчика взяла кота.

На четырех попутках «путешественники» добрались до южноуральской столицы. В Челябинске девочка позвонила родственникам и рассказала о внезапном визите. Близкие тут же встретили девочку, позвонили родителям. Те все это время не находили себе места, подключили к поискам полицейских.

— Сейчас школьница дома. Ее поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники также отметили, что семья девочки благополучная и в поле зрение полиции не попадала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объявлено имя лучшего учителя года в Челябинской области
Tele2 запускает «умный тариф»
В Челябинской области изменят закон о выборах губернатора
Челябинск засияет бриллиантовым светом
ГУФСИН объяснил, почему находившийся под домашним арестом старик смог убить свою соседку
В Челябинске пока не подписан контракт по ремонту дорог на основных улицах
В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира
Магнитогорский журналист впал в кому после избиения неизвестным
В Челябинске суд вынесет приговор автоаферистам
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Врио губернатора Текслер стал новым президентом «Трактора»
В Миассе власти победили огромную лужу
Стоянка в Курчатовском районе «съедает» березовую рощу
Черного шпица, за которого в Челябинске обещали 100 тыс. рублей, увезла незнакомка
Влюбленные из Миасса, которым южноуральцы собрали деньги, не могут быть вместе
Два вертолета «припишут» к больницам Челябинска и Магнитогорска
Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска
Подозреваемый в убийстве старик сбежал из-под домашнего ареста и убил соседку в Челябинске
Какие страны подкармливают Челябинск овощами и фруктами
В челябинской спортшколе пройдет ремонт
В стоматологии №1 отремонтируют хирургическое отделение
Незаконную стоянку снесли в Челябинске
Тотальный диктант-2019 в Челябинске можно написать и в небе
В Челябинске прошла акция «Мир без слез»
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей
В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски
Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»
Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы