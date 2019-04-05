В Челябинской области задержан член преступной группировки «торговцев смертью»
В Челябинской области сотрудниками ФСБ поставлена точка в истории преступной группы, занимавшейся бесконтактной закладкой наркотиков синтетического происхождения в нескольких регионах страны.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФСБ по Челябинской области, в четверг, 4 апреля, в Магнитогорске с поличным - 450 граммами наркотиков - задержан житель Башкирии. В группе он был курьером.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Срок наказания по статье — от 15 до 20 лет.
Всего в результате проведенных в нынешнем году в рамках операции оперативных мероприятий изъято более девяти кг синтетических наркотиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU