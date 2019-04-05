Врио губернатора Челябинской области написал, что думает о челябинском хоккее

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-05T19:29:39+03:00

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В Инстаграм на странице Алексея Текслера появилась новая запись:

— Сегодня обновлены органы управления «Трактора». Новый сезон в КХЛ стартует уже в сентябре. Много работы (и по этому направлению тоже) и мало времени. Мы — один из немногих регионов России, представленный в лиге двумя клубами. Уверен, что соперничество «Трактора» и «Металлурга» будет и дальше развивать хоккей не только в нашей области, но и на Урале в целом!

Порадовался Алексей Леонидович и за победу нашей молодежи:

— Кстати, сегодня в Челябинске открылся финал первенства России — Юниорской хоккейной лиги (до 18 лет). В первом матче одолели подмосковный Атлант в овертайме 2:1. Как думаете, как выступят ребята на турнире?

КСТАТИ

"Трактор" откроет комментарии

При прежнем руководстве возможность комментировать посты в группе клуба в соцсетях и на их официальном сайте была заблокирована. Не хотели спортивные чиновники читать правду о своей работе. Сегодня в "Тракторе" пообещали эту блокаду снять, чтобы каждый желающий мог высказаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU