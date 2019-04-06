Нашли виновного в смерти пенсионерки, погибшей при падении глыбы льда в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-06T08:13:00+03:00

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В марте этого года 61-летняя пенсионерка из Сима пошла в магазин купить сладостей внукам, но домой уже не вернулась. На улице Кирова с крыши жилого дома на женщину упала глыба льда. Пенсионерка скончалась на месте. Следственный комитет собирается предъявить объявление виноватому, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Объявление будет предъявлено заместителю директора коммунальной организации Сима. В его должностные обязанности входит организация работ по содержанию и ремонту жилого фонда, в том числе по своевременной уборке снега с крыш, — говорят в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU