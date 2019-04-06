Жителей пострадавшего дома в Магнитогорске просят определиться — переезжают они или нет

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-06T09:58:46+03:00

Бытовой газ взорвался в доме на Карла Маркса в Магнитогорске утром 31 декабря. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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Государственная экспертиза Челябинской области признала дом на проспекте Карла Маркса, 164, в Магнитогорске, где 31 декабря взорвался газ, пригодным для проживания. Теперь жильцов просят срочно определиться: переезжают они или нет, сообщает пресс-служба мэрии.

— Если человек все-таки хочет поменять место жительства, то городская администрация окажет ему содействие в подборе жилья. В настоящее время мэрия работает напрямую с застройщиками, — говорит заместитель главы Магнитогорска Юлий Элбакидзе.

На этой неделе жильцы уцелевших подъездов начали возвращаться в свои квартиры. Жители 7-го и 8-го подъездов, у которых заканчивается действие договоров аренды, смогут продлить их еще на три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU