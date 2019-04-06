В Челябинске ищут пострадавших от наглой цыганки

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-06T10:51:15+03:00

Узнали свою обидчицу? Обращайтесь в полицию. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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30-летняя жительница Челябинска пожаловалась в полицию на цыганку, которая обворовала ее на улице Степана Разина, неподалеку от железнодорожного вокзала. Воровка отобрала у челябинки около шести тысяч рублей, но была задержана по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Преступницей оказалась 36-летняя дамочка, которую уже не раз судили за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Цыганке грозя четыре года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

— Есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению других аналогичных преступлений. Гражданам, пострадавшим от действий подозреваемой, либо ставшим свидетелями ее противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию, — замечают в пресс-службу.

Ваш сигнал примут:

— по телефону службы «02»;

— в дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14;

— а также в районном отделе полиции по месту совершения преступления.

Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU