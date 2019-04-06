«Не такие, как все»: приют для кошек устроил позитивную фотосессию для больных питомцев

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-06T13:17:57+03:00

В ней удивляют и люди, и звери

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Обычно странички приютов полны слезных историй. Читать их грустно, а порой страшно, но они приедаются. Вероятно, поэтому маленький приют для кошек «Три товарища» из Челябинска решил пойти от обратного. Тут устроили позитивную фотосессию: животных с тяжелой судьбой снялись на руках любящих их волонтеров.

Котик Леня слепой, а его кожа покрыта коростами из-за того, что нарушен обмен веществ. Однако волонтер Федор, у которого дома живет кот без лапы, уверен, что Леня обретет дом. Кстати, Федор и сам когда-то лишился одной ноги, но это не помешало ему помогать окружающим.

Федор и кот Леня. Фото: Елена Макарова, Катерина Иванова.

У девятилетнего Пуфа мочекаменная болезнь. Волонтер Рена, которая и позирует с котиком, уверена, что болезнь победят диета и правильный режим питания.

Рена и кот Пуф. Фото: Елена Макарова.

А кошка Роза живет без ушек — их пришлось удалить из-за рака. Волонтер Женя уверена, что и в таком образе эта кошка прекрасна.

У кота Брейна лейкоз, но в ремиссии. Сняться с ним согласился Иван, у которого ДЦП. Несмотря на диагноз, молодой человек путешествует и летает на параплане.

Иван и кот Брейн. Фото: Елена Макарова, Катерина Иванова.

Сильные духом, волонтеры проекта придумали эту фотосессию, чтобы показать, что «не такие» — а речь идет и о людях, и о кошках — могут жить полноценной счастливой жизнью. А жалеть приютских животных совсем не обязательно. Их нужно просто любить. Они такие же, как все.

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ИСТОЧНИК KP.RU