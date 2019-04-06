Глава Челябинской области Алексей Текслер объяснил, зачем использует красный и белый блокноты
Подчиненные и журналисты заметили, что и.о. руководителя Челябинской области носит с собой два блокнота. Их предназначение Текслер объяснил сегодня на своей страничке в Инстаграм.
— Тайны нет. Поясняю. В красный я фиксирую первоочередные, срочные вопросы. В белый — обратную связь по вопросам и то, что не в первой десятке дел. Красных исписано уже три штуки. И многое из того, что там написано, активно решается, — пояснил глава региона.
Что же конкретно написано в каждом, глава региона не рассказал.
— Скажу об этом, когда «решается» изменится на «решилось». Друзья, легкие задачи и решаются быстро, сложные — сами понимаете. Дайте время, — написал Текслер.
А ниже добавил: «И да, у меня три блокнота».
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ИСТОЧНИК KP.RU