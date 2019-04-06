Глава Челябинской области Алексей Текслер объяснил, зачем использует красный и белый блокноты

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-06T14:28:26+03:00

А также — какой из них самый важный

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Подчиненные и журналисты заметили, что и.о. руководителя Челябинской области носит с собой два блокнота. Их предназначение Текслер объяснил сегодня на своей страничке в Инстаграм.

— Тайны нет. Поясняю. В красный я фиксирую первоочередные, срочные вопросы. В белый — обратную связь по вопросам и то, что не в первой десятке дел. Красных исписано уже три штуки. И многое из того, что там написано, активно решается, — пояснил глава региона.

Что же конкретно написано в каждом, глава региона не рассказал.

— Скажу об этом, когда «решается» изменится на «решилось». Друзья, легкие задачи и решаются быстро, сложные — сами понимаете. Дайте время, — написал Текслер.

А ниже добавил: «И да, у меня три блокнота».

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ИСТОЧНИК KP.RU