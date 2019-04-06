2019-04-06T16:53:46+03:00
Общество

Асфальт разверзся: в Челябинске Matiz провалился задним колесом в яму

Хозяйка намерена найти виновных
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: "Типичный Челябинск", ВК.Фото: "Типичный Челябинск", ВК.
Изменить размер текста:

Патрули ДПС и автохамы не самое страшное, что поджидает челябинцев на дороге. Иногда проблемы образуются прямо на ровном месте. Так и случилось в субботу, 6 апреля, утром, когда хозяйка Daewoo Matiz попыталась заехать во двор жилого дома на улице Машиностроителей, 48.

При повороте с улицы Ереванской заднее колесо автомобиля неожиданно провалилось в огромную яму. Судя по ситуации, асфальт провалился под тяжестью автомобиля.

Водитель легковушки вызвала сотрудников ГИБДД. Она надеется найти виновных и получить компенсацию.

Однако не все читатели паблика «Типичный Челябинск», где размещен пост с фотографиями инцидента, настроены так воинственно.

— А сам водила не мог на эту дыру наехать, сдавая назад? — задается вопросом Василий Кузнецов.

— Вообще не понимаю, чего он там стоит? Ехал бы дальше, — удивляется Александр Канавец.

Многие горожане считают, что дама легко отделалась. Могло быть и хуже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Челябинской области Алексей Текслер объяснил, зачем использует красный и белый блокноты
«Не такие, как все»: приют для кошек устроил позитивную фотосессию для больных питомцев
В Челябинске ищут пострадавших от наглой цыганки
Жителей пострадавшего дома в Магнитогорске просят определиться — переезжают они или нет
Волк покусал подростка в центральном парке Челябинска
Нашли виновного в смерти пенсионерки, погибшей при падении глыбы льда в Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области написал, что думает о челябинском хоккее
В Челябинской области задержан член преступной группировки «торговцев смертью»
В Челябинске нашлась 12-летняя девочка из Свердловской области, отправившаяся с котом в путешествие автостопом
Объявлено имя лучшего учителя года в Челябинской области
Tele2 запускает «умный тариф»
В Челябинской области изменят закон о выборах губернатора
Челябинск засияет бриллиантовым светом
ГУФСИН объяснил, почему находившийся под домашним арестом старик смог убить свою соседку
В Челябинске пока не подписан контракт по ремонту дорог на основных улицах
В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира
Магнитогорский журналист впал в кому после избиения неизвестным