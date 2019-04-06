Асфальт разверзся: в Челябинске Matiz провалился задним колесом в яму
Патрули ДПС и автохамы не самое страшное, что поджидает челябинцев на дороге. Иногда проблемы образуются прямо на ровном месте. Так и случилось в субботу, 6 апреля, утром, когда хозяйка Daewoo Matiz попыталась заехать во двор жилого дома на улице Машиностроителей, 48.
При повороте с улицы Ереванской заднее колесо автомобиля неожиданно провалилось в огромную яму. Судя по ситуации, асфальт провалился под тяжестью автомобиля.
Водитель легковушки вызвала сотрудников ГИБДД. Она надеется найти виновных и получить компенсацию.
Однако не все читатели паблика «Типичный Челябинск», где размещен пост с фотографиями инцидента, настроены так воинственно.
— А сам водила не мог на эту дыру наехать, сдавая назад? — задается вопросом Василий Кузнецов.
— Вообще не понимаю, чего он там стоит? Ехал бы дальше, — удивляется Александр Канавец.
Многие горожане считают, что дама легко отделалась. Могло быть и хуже.
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ИСТОЧНИК KP.RU