Асфальт разверзся: в Челябинске Matiz провалился задним колесом в яму

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-06T16:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Патрули ДПС и автохамы не самое страшное, что поджидает челябинцев на дороге. Иногда проблемы образуются прямо на ровном месте. Так и случилось в субботу, 6 апреля, утром, когда хозяйка Daewoo Matiz попыталась заехать во двор жилого дома на улице Машиностроителей, 48.

При повороте с улицы Ереванской заднее колесо автомобиля неожиданно провалилось в огромную яму. Судя по ситуации, асфальт провалился под тяжестью автомобиля.

Водитель легковушки вызвала сотрудников ГИБДД. Она надеется найти виновных и получить компенсацию.

Однако не все читатели паблика «Типичный Челябинск», где размещен пост с фотографиями инцидента, настроены так воинственно.

— А сам водила не мог на эту дыру наехать, сдавая назад? — задается вопросом Василий Кузнецов.

— Вообще не понимаю, чего он там стоит? Ехал бы дальше, — удивляется Александр Канавец.

Многие горожане считают, что дама легко отделалась. Могло быть и хуже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU