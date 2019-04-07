В серьезной аварии на Северо-Западе Челябинска пострадали две человека
6 апреля на Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись две иномарки. Mitsubishi поворачивал налево и не пропустил Skoda в районе остановки «Партизанская». От удара авто раскидало по разные стороны.
«Японка» сначала вылетела на остановку, прокатилась до газона и вписалась в дерево. Оба водителя травмированы — их забрали в больницу. Очевидцы также сообщают, что на место оперативно примчалась пожарная машина, так как была угроза возгорания. Но развертывать расчет не пришлось.
Сейчас в ГИБДД Челябинска устанавливают все обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU