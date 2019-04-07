2019-04-07T07:59:04+03:00
Происшествия

Причиной пожара на электродном заводе в Челябинске могло стать замыкание фильтра

Предприятие продолжает работу
Андрей АБРАМОВ
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Пожар на электродном заводе в Челябинске случился 6 апреля.Пожар на электродном заводе в Челябинске случился 6 апреля.Фото: СОЦСЕТИ
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Пламя, рвущееся из трубы Электродного завода в Челябинске, заметили днем 6 апреля. На небе скапливалось облако черной гари, которая исходила от источника возгорания. Сотни человек с разных точек района успели наделать кадров ЧП.

На место пожара выезжали сотрудники МЧС. На предприятии сообщают, что пламя удалось потушить за полчаса. Но в небе еще долго не рассеивался темный след.

Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают. Будет создана спецкомиссия, которая призвана разобраться в случившимся. По неподтвержденной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание одного из двигателей очистительного фильтра. Предприятие продолжает работу.

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Горит электродный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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