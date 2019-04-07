Причиной пожара на электродном заводе в Челябинске могло стать замыкание фильтра

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-07T07:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Пламя, рвущееся из трубы Электродного завода в Челябинске, заметили днем 6 апреля. На небе скапливалось облако черной гари, которая исходила от источника возгорания. Сотни человек с разных точек района успели наделать кадров ЧП.

На место пожара выезжали сотрудники МЧС. На предприятии сообщают, что пламя удалось потушить за полчаса. Но в небе еще долго не рассеивался темный след.

Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают. Будет создана спецкомиссия, которая призвана разобраться в случившимся. По неподтвержденной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание одного из двигателей очистительного фильтра. Предприятие продолжает работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

Горит электродный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU