Причиной пожара на электродном заводе в Челябинске могло стать замыкание фильтра
Пламя, рвущееся из трубы Электродного завода в Челябинске, заметили днем 6 апреля. На небе скапливалось облако черной гари, которая исходила от источника возгорания. Сотни человек с разных точек района успели наделать кадров ЧП.
На место пожара выезжали сотрудники МЧС. На предприятии сообщают, что пламя удалось потушить за полчаса. Но в небе еще долго не рассеивался темный след.
Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают. Будет создана спецкомиссия, которая призвана разобраться в случившимся. По неподтвержденной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание одного из двигателей очистительного фильтра. Предприятие продолжает работу.
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Горит электродный завод.
ИСТОЧНИК KP.RU