На границе с Челябинской областью задержали чемодан с черепахами
На границе Костаная и Челябинской области силовики остановили для досмотра легковушку. За рулем был 24-летний парень. Ехал из Казахстана в Челябинск. Его попросили открыть багажник. В нем лежал туристический чемодан, а в сумке копошились сотни черепах.
Пресмыкающихся изъяли и пересчитали. В чемодане везли 131 черепаху. Груз потянул на 1,3 млн тенге. В пересчете на рубли это свыше 220 тысяч.
— «Живой груз» без сопроводительных документов передан специалистам комитета ветеринарного контроля Карабалыкского района, — сообщает сайт пограничной службы Республики Казахстан.
Если хозяин груза не сможет предоставить никаких документов на животных, его могут оштрафовать за контрабанду.
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ИСТОЧНИК KP.RU