На границе с Челябинской областью задержали чемодан с черепахами

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-07T09:05:11+03:00

Их везли из Казахстана в Россию

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На границе Костаная и Челябинской области силовики остановили для досмотра легковушку. За рулем был 24-летний парень. Ехал из Казахстана в Челябинск. Его попросили открыть багажник. В нем лежал туристический чемодан, а в сумке копошились сотни черепах.

Пресмыкающихся изъяли и пересчитали. В чемодане везли 131 черепаху. Груз потянул на 1,3 млн тенге. В пересчете на рубли это свыше 220 тысяч.

— «Живой груз» без сопроводительных документов передан специалистам комитета ветеринарного контроля Карабалыкского района, — сообщает сайт пограничной службы Республики Казахстан.

Если хозяин груза не сможет предоставить никаких документов на животных, его могут оштрафовать за контрабанду.

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ИСТОЧНИК KP.RU