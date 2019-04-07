«Яндекс. Такси» попало в аварию в центре Челябинска
Вечером 6 апреля на перекрестке Калинина и Каслинской случилась авария. Машина «Яндекс.Такси» врезалась в «Ладу». Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Вероятно, машины не смогли разминуться во время поворота. Сообщается, что пострадал водитель второй легковушки. У него повреждена нога. Молодого человека увезли в больницу.
В соцсетях пользователи активно обсуждают аварию. Столкновения с участием машин такси всегда вызывают бурный отклик. Одни говорят, что «бомбилы» работают без отдыха буквально по 24 часа, другие защищают извозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU