Мигранта с килограммом героина задержали в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-07T10:53:11+03:00

Ему грозит до 20 лет колонии

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Спецоперация накануне прошла у дома 88 по улице Братьев Кашириных в Челябинске. Задержали иностранца с небольшим пакетиком героина. Далее наркоконтроль отправился к нему на съемную квартиру. Там изъяли еще 1007 граммов героина, который он хранил с целью последующего сбыта.

Товар подозреваемый хранил в туристическом чемодане. Часть партии уже была расфасована для продажи. На мигранта завели дело за попытку сбыта наркотиков. Ему грозит до 20 лет колонии.

— В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU