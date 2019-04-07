Мигранта с килограммом героина задержали в Челябинске
Спецоперация накануне прошла у дома 88 по улице Братьев Кашириных в Челябинске. Задержали иностранца с небольшим пакетиком героина. Далее наркоконтроль отправился к нему на съемную квартиру. Там изъяли еще 1007 граммов героина, который он хранил с целью последующего сбыта.
Товар подозреваемый хранил в туристическом чемодане. Часть партии уже была расфасована для продажи. На мигранта завели дело за попытку сбыта наркотиков. Ему грозит до 20 лет колонии.
— В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU