Житель Челябинской области оформил на родственника кредит и пытался скрыть это
В полицию пришел житель Еткульского района. Рассказал, что ему пришло сообщение из банка, якобы он успешно снял с кредитки 12 тысяч рублей. Хотя сам южноуралец уверял, что этого не делал.
Полицейские установили, кто расплатился карточкой пострадавшего. Это был его родственник. Сначала он получил в банке одобрение на займ: отправил данные близкого человека через интернет и указал его карту. Потом стянул кредитку и снял с нее деньги в банкомате. А затем как ни в чем не бывало вернул «пластик» на место.
— За мошенничество ему грозит до двух лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU