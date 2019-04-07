2019-04-07T16:39:51+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области оформил на родственника кредит и пытался скрыть это

Он украл карту, снял с нее займ и затем вернул «пластик» на место
Андрей АБРАМОВ
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В полицию пришел житель Еткульского района. Рассказал, что ему пришло сообщение из банка, якобы он успешно снял с кредитки 12 тысяч рублей. Хотя сам южноуралец уверял, что этого не делал.

Полицейские установили, кто расплатился карточкой пострадавшего. Это был его родственник. Сначала он получил в банке одобрение на займ: отправил данные близкого человека через интернет и указал его карту. Потом стянул кредитку и снял с нее деньги в банкомате. А затем как ни в чем не бывало вернул «пластик» на место.

— За мошенничество ему грозит до двух лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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