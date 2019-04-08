Ястреб застрял на высоковольтных проводах в Челябинской области
О вреде для природы почти неразлагаемых полиэтиленовых пакетов слышали все. Но в таком ключе о них многие узнали впервые. 6 апреля в Миассе на ул. Ленина молодой ястреб стал заложником пакета, зацепившегося за электрические провода. Птица не смогла самостоятельно выпутаться и улететь. Увидевшие это горожане решили помочь.
— Звонили в заповедник, мчс, зоозащитникам, но там помочь не смогли. Жалко живое существо, как можно его оттуда снять? Иначе погибнет... — написал неравнодушный житель Миасса в соцсети.
Десятиметровый столб и провода с напряжением шесть тысяч вольт — это не шутки. Тут должны работать специалисты. Помочь птице вызвались сотрудники «АЭС ИНВЕСТ» — компании, обслуживающей электросети.
Операция по спасению ястреба прошла успешно. Как только птицу освободили, она улетела.
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ИСТОЧНИК KP.RU