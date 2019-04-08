Жительница Магнитогрска выселила мужа в подъезд

СЕГОДНЯ 04:05 2019-04-08T04:05:12+03:00

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О странных взаимоотношениях семейной пары рассказали в соцсети жители Магнитогорска. А началось все с поста девушки в одном из городских интернет-пабликов.

— Увидела сегодня дедушку, спавшего прямо в подъезде по адресу ул. Суворова 102. Вещи разложены. Может, родственник чей? Добрые люди, отзовитесь, — написала Люция в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

На фото — обустроенный мужчиной прямо в подъезде жилой уголок. Ступеньки застелены газетой. На них — обед, закрытый крышкой, полотенце, немного теплых вещей и много книг. Рядом — пакет для мусора и даже ложка для обуви. На стене — календарь и распятие. Все так аккуратно разложено, что все удивились. Но еще удивительнее история этого мужчины.

Сколько книг! Фото: Люция Рококо.

Как оказалось, в этом же подъезде у него есть квартира. Но жена выгнала его оттуда.

— Впускает его в квартиру помыться. Он давно так живет. Его это устраивает. Все соседи его знают. И про их с женой взаимоотношения. Мужчина с виду на бомжа не похож, спокойный, чистоплотный, да еще и с чувством юмора. Говорят, образование у него хорошее. Он в подъезде вместо сторожа. Мне об этом его соседи рассказали. Вроде как чем-то он сильно обидел свою жену, простить не может, — поделилась Лора Смирнова.

Пользователи соцсети были в шоке от такой истории и захотели помочь. Кто-то предложил устроить его в Центр социальной помощи, кто-то даже готов пустить в свою свободную квартиру.

Мужчина обустроил свой угол в подъезде. Фото: Люция Рококо.

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ИСТОЧНИК KP.RU