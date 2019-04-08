2019-04-08T04:05:12+03:00
Общество

Жительница Магнитогрска выселила мужа в подъезд

Она пускает его в квартиру только помыться
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Мужчина живет в подъезде. Фото: Люция Рококо.Мужчина живет в подъезде. Фото: Люция Рококо.
Изменить размер текста:

О странных взаимоотношениях семейной пары рассказали в соцсети жители Магнитогорска. А началось все с поста девушки в одном из городских интернет-пабликов.

— Увидела сегодня дедушку, спавшего прямо в подъезде по адресу ул. Суворова 102. Вещи разложены. Может, родственник чей? Добрые люди, отзовитесь, — написала Люция в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

На фото — обустроенный мужчиной прямо в подъезде жилой уголок. Ступеньки застелены газетой. На них — обед, закрытый крышкой, полотенце, немного теплых вещей и много книг. Рядом — пакет для мусора и даже ложка для обуви. На стене — календарь и распятие. Все так аккуратно разложено, что все удивились. Но еще удивительнее история этого мужчины.

Сколько книг! Фото: Люция Рококо.

Сколько книг! Фото: Люция Рококо.

Как оказалось, в этом же подъезде у него есть квартира. Но жена выгнала его оттуда.

— Впускает его в квартиру помыться. Он давно так живет. Его это устраивает. Все соседи его знают. И про их с женой взаимоотношения. Мужчина с виду на бомжа не похож, спокойный, чистоплотный, да еще и с чувством юмора. Говорят, образование у него хорошее. Он в подъезде вместо сторожа. Мне об этом его соседи рассказали. Вроде как чем-то он сильно обидел свою жену, простить не может, — поделилась Лора Смирнова.

Пользователи соцсети были в шоке от такой истории и захотели помочь. Кто-то предложил устроить его в Центр социальной помощи, кто-то даже готов пустить в свою свободную квартиру.

Мужчина обустроил свой угол в подъезде. Фото: Люция Рококо.

Мужчина обустроил свой угол в подъезде. Фото: Люция Рококо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четверых человек выбросило из автомобиля во время ДТП под Челябинском
Семилетняя девочка с синяками на лице попрошайничает в Магнитогорске
Ястреб застрял на высоковольтных проводах в Челябинской области
Житель Челябинской области оформил на родственника кредит и пытался скрыть это
Мигранта с килограммом героина задержали в Челябинске
«Яндекс. Такси» попало в аварию в центре Челябинска
На границе с Челябинской областью задержали чемодан с черепахами
Причиной пожара на электродном заводе в Челябинске могло стать замыкание фильтра
В серьезной аварии на Северо-Западе Челябинска пострадали две человека
Асфальт разверзся: в Челябинске Matiz провалился задним колесом в яму
Глава Челябинской области Алексей Текслер объяснил, зачем использует красный и белый блокноты
«Не такие, как все»: приют для кошек устроил позитивную фотосессию для больных питомцев
В Челябинске ищут пострадавших от наглой цыганки
Жителей пострадавшего дома в Магнитогорске просят определиться — переезжают они или нет
Волк покусал подростка в центральном парке Челябинска
Нашли виновного в смерти пенсионерки, погибшей при падении глыбы льда в Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области написал, что думает о челябинском хоккее
В Челябинской области задержан член преступной группировки «торговцев смертью»
В Челябинске нашлась 12-летняя девочка из Свердловской области, отправившаяся с котом в путешествие автостопом
Объявлено имя лучшего учителя года в Челябинской области
Tele2 запускает «умный тариф»
В Челябинской области изменят закон о выборах губернатора
Челябинск засияет бриллиантовым светом
ГУФСИН объяснил, почему находившийся под домашним арестом старик смог убить свою соседку
В Челябинске пока не подписан контракт по ремонту дорог на основных улицах
В Челябинске с борта самолета сняли пьяного дебошира