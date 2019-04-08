Семилетняя девочка с синяками на лице попрошайничает в Магнитогорске
Смотришь на это фото, и сердце сжимается.
— Ребенок в беде! Этот пост — обращение к компетентным органам! В Магнитогорске ходит женщина с ребенком. Просят деньги у прохожих на дорогу, чтобы доехать до Верхнеуральска. Женщине на вид лет 30, зовут Света. Лицо в синяках, пахнет алкоголем. Дочь зовут Настя, ей 7 лет, на лице синяк. Мать сказала, что дома еще двое детей, — написала в группе в VK жительница Магнитогорска.
Пользователи соцсети считают, что у девочки сломан нос. Мать путается в показаниях. Сначала сказала, что попали в аварию. Потом, что ударилась. А еще, что на девочку упал отец.
На самом деле семья живет в Магнитогорске. Среди комментаторов оказались их знакомые.
— Оба не работают, пьют каждый день. Отец больной на голову, спайс употребляет, — написала одна из них.
— Видела эту девочку летом. Она бросилась под машины и потом с бледным видом просила ей купить что-нибудь покушать. А мать кричала на всех матом, — рассказала Елена Дроздова.
— Они каждый день побираются, когда мама в состоянии на улицу выйти, — добавила Ирина Байкина.
— Муж постоянно их выгоняет из дома, бьет, — заявила Наталья Кайгородова.
Жители Магнитогорска обратились в полицию. Выясняются обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU