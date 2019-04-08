Четверых человек выбросило из автомобиля во время ДТП под Челябинском
На трассе Челябинск-Троицк днем, 7 апреля, перевернулась компания из двух мужчин и двух женщин. В результате один скончался, трое — с травмами в больнице.
По рассказам очевидцев, машина кубарем покатилась в кювет. Люди были не пристегнуты, и их выкинуло из салона.
— Я ехала из Челябинска, видела, как «скорые» оказывали помощь. Людей разбросало по полю. Страшное зрелище, — рассказывает очевидица Надежда.
Свидетели ДТП отмечают, в машине громко играла музыка, а в салоне лежали бутылки с алкоголем.
— Авария произошла в 14:05 на 40 км дороги Челябинск — Троицк в Еткульском районе. Hyundai Solaris съехал в кювет и перевернулся, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU