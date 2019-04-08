Четверых человек выбросило из автомобиля во время ДТП под Челябинском

СЕГОДНЯ 05:47 2019-04-08T06:03:31+03:00

Один скончался на месте

Изменить размер текста: A A

На трассе Челябинск-Троицк днем, 7 апреля, перевернулась компания из двух мужчин и двух женщин. В результате один скончался, трое — с травмами в больнице.

По рассказам очевидцев, машина кубарем покатилась в кювет. Люди были не пристегнуты, и их выкинуло из салона.

— Я ехала из Челябинска, видела, как «скорые» оказывали помощь. Людей разбросало по полю. Страшное зрелище, — рассказывает очевидица Надежда.

Свидетели ДТП отмечают, в машине громко играла музыка, а в салоне лежали бутылки с алкоголем.

— Авария произошла в 14:05 на 40 км дороги Челябинск — Троицк в Еткульском районе. Hyundai Solaris съехал в кювет и перевернулся, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU