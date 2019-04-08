Клещи покусали двоих детей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-08T06:59:30+03:00

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Снег еще окончательно не сошел, а клещи уже бодрствуют. Южноуральцы пишут в соцсетях, что снимали клешей с себя и питомцев еще в конце марта. В области зарегистрировано уже два укуса детей. Одного ребенка клещ укусил в Чесменском районе, второго — в Челябинске. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Не исключено, что за выходные число укушенных возросло. Так, в субботу, 6 апреля, жертвой клеща стала маленькая жительница Ленинского района Челябинска.

— Погуляли с годовалой дочкой во дворе дома на Якутской, 11а. Сняли с нее клеща, уже впившегося в голову. Больше в этот день нигде не были, по кустам не ходили. Играли на детской площадке. Осматривайте детей, — написала в соцсетях жительница ЖК «Плодушка» Анастасия.

Ежегодно жертвами клещей становятся до 20 тыс. южноуральцев. В Челябинской области эти паразиты переносят энцефалит, боррелиоз и другие смертельно опасные заболевания. Единственное спасение — прививка. На конец марта в регионе привито 18 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей.

Вакцинация еще идет. Медики настоятельно рекомендуют поставить прививку тем, кто этого пока не сделал. Вакцину можно приобрести в любой аптеке, а поставить прививку — в поликлинике по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU