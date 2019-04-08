В Челябинске потеплеет до плюс 17 градусов

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-08T08:41:14+03:00

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Прогноз погоды, наконец, радует: солнце пригревает, столбики термометра ползут вверх. По данным Гидрометцентра России, в пятницу, 12 апреля, в Челябинске будет +17. Достаем ветровки и солнечные очки! Но куртки пока далеко не убираем…

Сегодня и завтра ожидается +10. Затем температура начнет повышаться. В среду +12, в четверг +15. Ночью пока прохладно — от 0 до +5.

К выходным погода изменится. В субботу +15, дождь. А в воскресенье резко похолодает: днем +4, ночью +2, местами пройдет дождь и даже снег.

На окончательное установление теплой погоды стоит рассчитывать только после 20 апреля. Тогда столбик термометра будет показывать уже под +20 градусов днем, а ночные температуры станут плюсовыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU