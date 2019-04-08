В Челябинске ищут пострадавших от уличной грабительницы

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-08T08:41:44+03:00

Если вы пострадали от этой женщины, наберите 02.

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В Советском районе, у дома по улице Степана Разина, неизвестная выхватила у девушки кошелек с шестью тысячами рублей. Пострадавшая не растерялась и тут же позвонила в полицию. Буквально через несколько минут на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Неподалеку от дома, где произошел грабеж, полицейские заметили подозреваемую. Сотрудники задержали ее и доставили в отдел. Грабительнице 35 лет, уже была судима. Похищенные деньги она успела потратить.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — рассказали в УМВД России по Челябинску.

Полицейские полагают, от уличной грабительницы пострадали и другие челябинцы.

Пострадавших и свидетелей просят позвонить по номеру 02, или по телефонам дежурной части Управления МВД России по Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Либо обратиться в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU