В Челябинске ищут пострадавших от уличной грабительницы
В Советском районе, у дома по улице Степана Разина, неизвестная выхватила у девушки кошелек с шестью тысячами рублей. Пострадавшая не растерялась и тут же позвонила в полицию. Буквально через несколько минут на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.
Неподалеку от дома, где произошел грабеж, полицейские заметили подозреваемую. Сотрудники задержали ее и доставили в отдел. Грабительнице 35 лет, уже была судима. Похищенные деньги она успела потратить.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — рассказали в УМВД России по Челябинску.
Полицейские полагают, от уличной грабительницы пострадали и другие челябинцы.
Пострадавших и свидетелей просят позвонить по номеру 02, или по телефонам дежурной части Управления МВД России по Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Либо обратиться в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления принимаются круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU