В Челябинской области официант сфотографировал карту посетителя и за его счет приоделся в интернет-магазине

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-08T09:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Южноуральска «пообедал» в одном из городских кафе на кругленькую сумму. Дал официанту свою банковскую карту, чтобы расплатиться, а тот сфотографировал ее с двух сторон. На одной запечатлел номер, а на другой — пин-код. Видимо, хозяин «незаметно» нацарапал, чтобы не забыть.

Так, вместо нескольких сотен южноуралец «выложил» за обед 13 тысяч. Полученными данными ушлый официант оплатил себе одежду в интернет-магазине.

Обнаружив пропажу, южноуралец скорее побежал в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до шести лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские напоминают, если хотите уберечь деньги, не сообщайте другим данные своих банковских карт, а тем более не указывайте на них пин-код.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU