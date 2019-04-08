Каждый пятый заболевший раком в Челябинской области выпивал

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-08T09:10:25+03:00

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Число людей, умирающих от алкогольного отравления, растет в Челябинской области. В 2018 году так погибли 699 человек. Это на 23% больше, чем годом раньше, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Еще больше людей (свыше двух тысяч в год) погибают от заболеваний, которые спровоцировал алкоголь. Речь идет об алкогольной кардиомиопатии, об алкогольном поражении печени. А еще оказалось, что каждый пятый южноуралец, заболевший раком, имел проблемы с употреблением алкоголя.

Еще одним социальным злом стал табак. Сейчас в Челябинской области, по данным опроса, курят 42,2% взрослого населения. По данным Челябинской областной клинической наркологической больницы, активными курильщиками являются 46,5% мужчин и 35% женщин.

— Курение также является одним из факторов риска развития онкологических заболеваний. В 2018 году на территории Челябинской области впервые было выявлено 1703 случая рака трахеи, бронхов и легких. Почти 80 процентов заболевших — это активные курильщики, или являлись таковыми в прошлом, — замечают в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU