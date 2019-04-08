Из школы под Челябинском эвакуировали 400 человек из-за пожара

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-08T09:50:22+03:00

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Учебный день в Долгодеревенской школе, что в Сосновском районе, начался с небольшого ЧП. В кабинете на втором этаже загорелся принтер. Сработала пожарная сигнализация, учителя стали выводить детей на улицу. Из здания эвакуировались 400 человек, из них 370 — дети.

— Возгорание произошло сегодня, 8 апреля, в 10:24. Сотрудники школы ликвидировали огонь с помощью огнетушителей до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас здание проветрили. Школа работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU