Из школы под Челябинском эвакуировали 400 человек из-за пожара
Учебный день в Долгодеревенской школе, что в Сосновском районе, начался с небольшого ЧП. В кабинете на втором этаже загорелся принтер. Сработала пожарная сигнализация, учителя стали выводить детей на улицу. Из здания эвакуировались 400 человек, из них 370 — дети.
— Возгорание произошло сегодня, 8 апреля, в 10:24. Сотрудники школы ликвидировали огонь с помощью огнетушителей до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Сейчас здание проветрили. Школа работает в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU