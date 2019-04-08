Вспышку сифилиса отметили в трех районах Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-08T11:36:41+03:00

При этом в целом половых инфекций и кожных болезней регистрируют меньше

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Заболеваемость сифилисом в Челябинской области идет на убыль. Однако три территории по итогам 2018 года демонстрируют рост, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Наиболее высокие темпы отмечены в Кунашакском районе: количество заболевших за год увеличилось с двух человек до девяти. В Кусинском районе: было два человека, а стало восемь. И в Коркинском районе области: было шесть больных, стало четырнадцать, — замечают в пресс-службе.

При этом в целом за 2018 год уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в Челябинской области снизился на 6,5 процента. Снижение заболеваемости зарегистрировано по пяти инфекциям, в том числе по сифилису, трихомонозу и гонококковой инфекции.

Также медикам удалось добиться снижения показателей кожных болезней: микроспории, чесотки и трихофитии.

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ИСТОЧНИК KP.RU