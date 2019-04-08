Чиновники благодарят челябинцев за борьбу с сосульками

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-08T11:42:35+03:00

Было-стало: Фото жильцов до уборки и отчет коммунальщиков. Фото: Госжилинспекция по Челябинской области.

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Сосульки, угрожающе свисающие с козырьков домов, — сезонная напасть. Часто под обрушившимися глыбами гибнут люди. И виновны в бедствии ленивые коммунальщики. Которые обязаны вовремя очищать крыши от снега и льда, не дожидаясь нароста сосулек.

Этой зимой региональная Госжилинспекция пригласила южноуральцев участвовать… в «фотоохоте» на сосульки.

— Для оперативной борьбы с угрозой мы предложили активным жителям региона присылать фото и адреса опасных мест. После чего немедленно связывались с управляющими компаниями, которые должны были незамедлительно привести дом в нормальное состояние и отчитаться перед нами, — рассказал и.о. начальника ГЖИ Олег Датских. — Отчеты УК присылали через день-два.

Народ откликнулся. В ГЖИ поступило 147 сигналов. Отдадим должное коммунальщикам: большинство УК немедля сбивали сосульки.

Кстати, по закону несвоевременная очистка придомовых территорий и кровель от снега и наледи — это грубые нарушения лицензионных требований. «Управляйка» может лишиться лицензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU