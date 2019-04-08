Квартиру, где при открывании двери обрушилась стена, отремонтировали за счет управляющей компании в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-08T12:21:27+03:00

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Стена между комнатой и коридором в коммунальной квартире на ул. Отечественная, 15, рухнула в январе. Хозяин комнаты Алексей Чернов толкнул плечом застрявшую дверь — и на пол вместе с дверным полотном полетели тяжелые шлакоблоки.

Мужчина сразу обратился за помощью в управляющую компанию, которая обслуживает их дом. Но восстанавливать стену коммунальщики отказались, сославшись на то, что хозяин мог сломать ее специально. И все же жэку пришлось взяться за мастерок и за шпатель.

— Стены считаются общим имуществом дома, их восстанавливают за счет денег, собранных на текущий ремонт. Также была заменена входная дверь и электропроводка в пострадавшей квартире, а также в квартире соседей. Поскольку дом не признан аварийным, ремонтные работы были проведены Управляющей компанией Ленинского района, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU