Квартиру, где при открывании двери обрушилась стена, отремонтировали за счет управляющей компании в Челябинске
Стена между комнатой и коридором в коммунальной квартире на ул. Отечественная, 15, рухнула в январе. Хозяин комнаты Алексей Чернов толкнул плечом застрявшую дверь — и на пол вместе с дверным полотном полетели тяжелые шлакоблоки.
Мужчина сразу обратился за помощью в управляющую компанию, которая обслуживает их дом. Но восстанавливать стену коммунальщики отказались, сославшись на то, что хозяин мог сломать ее специально. И все же жэку пришлось взяться за мастерок и за шпатель.
— Стены считаются общим имуществом дома, их восстанавливают за счет денег, собранных на текущий ремонт. Также была заменена входная дверь и электропроводка в пострадавшей квартире, а также в квартире соседей. Поскольку дом не признан аварийным, ремонтные работы были проведены Управляющей компанией Ленинского района, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU