Двух больных туберкулезом уложили в больницу насильно в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-08T12:29:47+03:00

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Судебные приставы из Агаповского района принудительно уложили в больницу двух больных туберкулезом. Таким образом они исполнили очередное решение местного суда, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Граждан отправили в диспансер на медицинском транспорте в сопровождении медработников. Судебные приставы контролировали их доставку в больницу на своей служебной автомашине.

— Сейчас на исполнении приставов находятся еще два аналогичных судебных акта. Вторую пару доставят в больницу в ближайшее время. Еще семь человек, вернувшихся из мест лишения свободы, мы должны заставить проходить профилактические медицинские осмотры в целях своевременного выявления туберкулеза, — замечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU