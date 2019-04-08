2019-04-08T12:29:47+03:00
Общество

Двух больных туберкулезом уложили в больницу насильно в Челябинской области

Заразных пациентов госпитализировали принудительно
Лидия ПЕСКОВА
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Больных туберкулезом закрыли в больнице как опасных преступников.Больных туберкулезом закрыли в больнице как опасных преступников.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Судебные приставы из Агаповского района принудительно уложили в больницу двух больных туберкулезом. Таким образом они исполнили очередное решение местного суда, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Граждан отправили в диспансер на медицинском транспорте в сопровождении медработников. Судебные приставы контролировали их доставку в больницу на своей служебной автомашине.

— Сейчас на исполнении приставов находятся еще два аналогичных судебных акта. Вторую пару доставят в больницу в ближайшее время. Еще семь человек, вернувшихся из мест лишения свободы, мы должны заставить проходить профилактические медицинские осмотры в целях своевременного выявления туберкулеза, — замечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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