2019-04-08T13:55:57+03:00
Экономика

Крупные промышленники России и зарубежья обсудят важные проблемы отрасли

Бизнесмены продемонстрируют свои продукцию и обменяются опытом
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С 16 по 18 апреля в Челябинске пройдет ХI Международный промышленный форум-выставка «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении». Организатор события — Центр Международной торговли Челябинск, соорганизатор — проектный институт «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». Форум проходит при поддержке Правительства Челябинской области и Фонда развития промышленности Челябинской области.

Крупные промышленники России и зарубежья продемонстрируют свою продукцию, обменяются опытом и знаниями, смогут найти новых партнеров и заказчиков.

В первый день форума состоится конференция «Национальные проекты и поддержка промышленности в 2019 году» с участием генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и гостей из Москвы.

Второй день форума будет посвящен вопросам влияния глобальной экономики на мировую и российскую металлургию и цифровизации промышленности.

Третий день посвятят вопросам технологического инжиниринга и проектирования, госэкспертизы проектной документации.

Участниками выставки станут такие компании, как DHOWA TECHNOS Cо.Ltd, ПАО «ММК», ПАО «ЧМК» и другие.

Посетить выставку и деловые мероприятия форума может бесплатно каждый желающий по адресу: пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра Международной Торговли Челябинск. Дополнительная информация по тел.: (351) 239-45-80, 239-46-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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