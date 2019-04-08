2019-04-08T14:01:05+03:00
Общество

Щепки летят. Челябинцы встревожены рубкой в Шершневском бору

«Комсомолка» узнала, есть ли криминальный отзвук в ударах топора
Ольга АНТОНОВА
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Стволы на месте рубки уложены аккуратными штабелями. Фото: соцсети.Стволы на месте рубки уложены аккуратными штабелями. Фото: соцсети.
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«Кто знает, что это за вырубка? Снимки сделаны в лесной зоне парка им. Гагарина. Это — любимое место отдыха, прогулок, — сообщила в соцсетях челябинка Наталья Т. и опубликовала фото: срубленные стволы сосен уложены штабелями.

Подписчики автора тревожного поста предположили, что это сухостой. Но Наталья сомневается: слишком ровная площадь вырубки:

Участок, о котором идет речь, расположен неподалеку от п. Мелькомбинат. И «Комсомолка» уже сообщала о санитарных рубках на местах давних пожарищ. Строительство здесь запрещено: Челябинский бор — памятник природы.

Сосны вырублены на площади в 1,3 га.

— Рубим на месте пожара, который случился еще в 2010 г. В пораженных огнем стволах живут насекомые-вредители, они опасны для здоровых растений, — рассказала «Комсомолке» помощник лесника Шершневского лесничества Евгения Кузеванова,.

В бору санировать нужно всю площадь. В 2006-2008 гг за лесом никто не ухаживал. Но самым тяжелым стал 2010 г. По вине людей случилось 154 пожара. Самый крупный пораженный участок, в 7 га, расположен у «тропы пенсионеров».

На местах пожарищ весной высадят саженцы сосны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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