Мать курила в постели и чуть было не погубила 10-летнего сына в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-08T14:40:16+03:00

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Мать двоих детей из Магнитогорска решила покурить прямо в постели. Искра о сигареты упала на пододеяльник — случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Вместе с матерью в квартире были пятилетняя девочка и мальчик десяти лет. Женщина с сыном пытались потушить огонь самостоятельно — не удалось. Они выбежали на улицу, но мальчишка успел наглотаться едкого дыма.

— Ребенок был госпитализирован в реанимацию хирургического отделения. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, — замечают в пресс-службе.

По словам соседей, семья хорошая, мать непьющая. Тем не менее, беспечность женщины чуть было не довела до трагедии.

Сотрудники МЧС напоминают, что курение — одна из самых частых причин бытовых пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU