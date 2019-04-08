Мать курила в постели и чуть было не погубила 10-летнего сына в Магнитогорске
Мать двоих детей из Магнитогорска решила покурить прямо в постели. Искра о сигареты упала на пододеяльник — случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Вместе с матерью в квартире были пятилетняя девочка и мальчик десяти лет. Женщина с сыном пытались потушить огонь самостоятельно — не удалось. Они выбежали на улицу, но мальчишка успел наглотаться едкого дыма.
— Ребенок был госпитализирован в реанимацию хирургического отделения. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, — замечают в пресс-службе.
По словам соседей, семья хорошая, мать непьющая. Тем не менее, беспечность женщины чуть было не довела до трагедии.
Сотрудники МЧС напоминают, что курение — одна из самых частых причин бытовых пожаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU