Один из ограбивших почту в Усть-Катаве обжаловал свой арест

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-08T15:07:20+03:00

Но его не выпустили на свободу

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Громкое ограбление произошло в феврале. Из отделения почты в Усть-Катаве неизвестные вынесли 22 млн рублей. Поймали молодчиков лишь к концу марта. Двух друзей сразу арестовали. Один из них попытался обжаловать свой арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Оба подозреваемых должны находиться под стражей до 26 мая. Однако один из них обжаловал свой арест. Против освобождения подозреваемого из-под стражи выступил прокурор. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказывают в пресс-службе.

Пока грабителей искали, преступление породило волну фейков: говорили, что с почты похищена крупная сумма в евро, а украла ее чета пенсионеров, сбежавших в Таиланд. При расследовании уголовного дела, на допросы вызывали всех сотрудников почтового отделения. После визита в полицию один из них покончил с собой.

Когда подозреваемых задержали, оказалось, что деньги они не успели даже пересчитать.

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ИСТОЧНИК KP.RU