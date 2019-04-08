В администрации губернатора Челябинской области прокомментировали пожар на стройке конгресс-холла
Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске не испугал чиновников. Мнение на этот счет выразили в пресс-службе главы региона.
— Данный объект при подготовке к саммитам рассматривается как резервный, никакого влияния этот инцидент на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС не окажет, — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске случился 8 апреля. Предварительной причиной может быть несоблюдение техники безопасности при выполнении сварочных работ. На место ЧП выезжали три десятка пожарных. Пламя локализовали довольно быстро, пострадавших нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU