В администрации губернатора Челябинской области прокомментировали пожар на стройке конгресс-холла

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-08T15:10:57+03:00

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС инцидент влияния не окажет

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Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске не испугал чиновников. Мнение на этот счет выразили в пресс-службе главы региона.

— Данный объект при подготовке к саммитам рассматривается как резервный, никакого влияния этот инцидент на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС не окажет, — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске случился 8 апреля. Предварительной причиной может быть несоблюдение техники безопасности при выполнении сварочных работ. На место ЧП выезжали три десятка пожарных. Пламя локализовали довольно быстро, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU